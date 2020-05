Pres. Potenza: "Se il mister avrà richieste lo lasceremo. Ma per noi è imprenscindibile"

Non solo situazione di emergenza per i campionati. Nella lunga diretta Facebook sulla pagina ufficiale del club, il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha parlato anche del futuro di mister Giuseppe Raffaele: "Al netto del progetto che avremo, l'allenatore del Potenza sarà sempre mister Raffaele. Ha un contratto di tre anni con noi, c'è condivisione di visione, empatia completa: poi è chiaro, l'ho già detto e lo ridico anche oggi, non sarà il Potenza a tarpare le ali della carriera del mister. Che per noi è imprescindibile, ma di fronte a richieste importanti, di livello, non diremo di noi. Anche se lo vorremmo sempre con noi".