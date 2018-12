Pres. Pro Piacenza: "Caos Garilli? Usato il buon senso"

Sembrava ormai certo che il Pro Piacenza chiudesse la stagione a Santarcangelo, ma la notizia di oggi è il repentino ritorno al “Garilli”, anche casa del Piacenza.

Per capire la situazione, i microfoni di TuttoC.com hanno contattato il presidente rossonero Maurizio Pannella.

Da cosa nasce il dietrofront di tornare al “Garilli”?

“Non c'è stato alcun dietrofront, ma semplicemente del buon senso da parte di tutti. Mi sono sentito con il presidente del Piacenza, c'è stato uno scambio di idee che definirei piacevole e amichevole, e per il bene di tutti, tifoseria rossonera e città, abbiamo deciso di rimanere in città. Del resto anche con le istituzioni locali abbiamo rapporti”.

Caduta quindi anche la messa in mora nei vostri confronti da parte del Piacenza?

“Da parte del presidente biancorosso non c'è mai stato niente di ufficiale, e neppure da parte mia. Problemi non ce ne sono, si è tutto svolto nella massima cordialità. E sono felice per i nostri tifosi”.