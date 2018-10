Pres. Pro Piacenza: "Niente Entella, ci faremo trovare pronti per Pisa"

Primo posto in classifica e tanta gioia per Maurizio Pannella, presidente del Pro Piacenza. Questo il suo messaggio, pubblicato dai canali social rossoneri: "Sono felice e fiducioso per il prosieguo della nostra stagione, la squadra sta dando dei segnali importanti che gratificano il loro lavoro e quello della Società. Non giocheremo contro la Virtus Entella per vicissitudini extracampo e allora ci faremo trovare pronti per la gara dell’Arena Garibaldi contro il Pisa.

Per noi ogni partita rappresenta una finale da giocare con estremo impegno e totale dedizione alla causa rossonera. Abbiamo dimostrato solidità e determinazione, per questo contro i toscani mi aspetto continuità di prestazione. PROviamoci e Crediamoci. Uniti si Vince!”