© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuto il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo che, a mercato chiuso, ha tracciato un bilancio della squadra: "Questa squadra mi dà molto entusiasmo. Quando ho cominciato questa avventura, avrei avuto dei dubbi se mi avessero detto che, a un certo punto, avremmo costruito una squadra con 15 ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile. Invece siamo riusciti a farla, credo sia una formazione competitiva per raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposti, cioè la salvezza, e sono contento che sia un modo per raccogliere il lavoro di anni. Abbiamo scelto di ridimensionare il budget ma penso che questo sia il modello da seguire se si vuole creare un calcio sostenibile anche in Serie C. Ringrazio per la disponibilità capitan Mammarella e tutti gli altri ragazzi cui, a malincuore, abbiamo dovuto trovare altre sistemazioni. Così come ringrazio chi è rimasto accettando di adeguare il contratto in essere con i nuovi parametri. L’unica eccezione è stata Gianmario Comi che ha rifiutato una decina di richieste tra cui, per me in maniera del tutto inspiegabile, quella di un club prestigioso come il Palermo. Adesso fa a parte a pieno titolo del nostro gruppo: per noi può essere un giocatore importante, se avrà voglia di fare le cose seriamente".