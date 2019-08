Pres. Pro Vercelli: "Ancora 7 giorni di mercato e aggiustamenti da fare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lapidario, come riferisce La Stampa, il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo che, dopo la prima vittoria in campionato, ha tracciato il bilancio sul mercato: "Tutti hanno fatto molto bene, ma non siamo ancora del tutto pronti: c’è ancora una settimana di mercato e qualche aggiustamento da fare".