Pres. Pro Vercelli: "In Lega Pro le regole vengono rispettate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di Lega Pro, svoltisi oggi a Roma, il Presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo contenti che almeno in Lega Pro ci siano attenzione e rispetto per le decisioni che verranno prese il 7 settembre dal Collegio di Garanzia del Coni: può sembrare un aspetto normale e banale, invece in Italia non sempre è così. Logico dunque che la Lega Pro abbia voluto far slittare la composizione dei gironi, l’ufficializzazione del calendario e il conseguente inizio dell’attivitá”.