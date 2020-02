Pres. Pro Vercelli ironizza: "Ora vediamo se esonerare il mister..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bella vittoria per la Pro Vercelli, che nelle ultime due partite a invertire una tendenza non positiva. I piemontesi hanno piegato oggi il Pontedera e il presidente Massimo Secondo a fine gara ha commentato così l’ottimo momento dei suoi: “Direi che il Pontedera è addirittura la prima forza del girone - ha esordito -, visto che il Monza è fuori categoria. Bisogna dare i meriti ai ragazzi. Abbiamo interrotto due serie negative: quella riguardante il numero di partite senza vittorie e quella riguardante la mancanza di vittorie in casa. Siamo contenti ma dobbiamo lottare ancora, i fatidici 40 punti - cioè la quota salvezza - sono ancora lontani: c’è dispiacere per i soliti imbecilli che ci sono a Vercelli, ma dopo tanti anni siamo abituati. Il mercato scadente ha portato 3 gol in due partite. Io sono sempre pronto a lasciare la Pro, ma sono più bravo con i fatti che con le parole. Bisogna tifare la squadra e stare più attenti a ciò che accade in campo: a Gozzano c'è stato l'ennesimo rigore clamoroso non dato su Azzi. Bisogna capire che queste cose non aiutano. Gli episodi sono fondamentali e fanno la differenza. Noi si commenta il mercato non distinguendo gli asini dai cavalli: tutto giusto comunque. Spiace solo per Gianmario Comi, che sta facendo grandissime prestazioni e meriterebbe il gol. Alessandro Romairone è eccezionale, solo la traversa gli ha impedito di segnare. Sono davvero contento della risposta dei ragazzi. Ora - ha concluso riferendosi alle voci di un possibile esonero prima della sfida contro il Gozzano - vediamo se esonerare il mister o no: sempre per la serie stupidaggini, chi la spara più grossa, questa è una piazza particolare, ma fa lo stesso. Il mister dorme sereno, anche se è sempre a rischio esonero".