Pres. Pro Vercelli: "La FIGC decide sulla pelle degli altri. Chiedo una nuova Assemblea di Lega"

Attraverso le pagine del quotidiani La Stampa, Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, ha fatto il punto in merito alla ripresa del campionato di Serie C: “Il fatto che la Figc non abbia preso in considerazione il parere dei presidenti di Serie C è gravissimo. Non è stato neppure preso in considerazione il parere dei medici, tutti e 60 quelli di Lega Pro hanno detto che è impossibile tornare a giocare perché non si possono applicare i protocolli sanitari. Anche se magari, nemmeno stavolta il parere verrà ascoltato dalla Figc. Io ribadirò a gran voce la mia idea, non giocare per questioni etiche e sanitarie. E chiederò che venga messo a verbale che, in caso si tornasse in campo, nessuno venga poi a dire che la Pro Vercelli ha giocato e contribuito a diffondere il virus se salgono i contagi. Chi ci fa scendere in campo si prenda la responsabilità economica e sanitaria. La Figc decide sulla pelle e con i soldi degli altri, questo è di una gravità assoluta".