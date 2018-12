© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è chiuso l'anno nel modo migliore per la Pro Vercelli visto il blitz in casa della capolista Piacenza. Risultato che ha permesso ai piemontesi di raggiungere a propria volta il primo posto: "Intanto auguri a tutti i nostri tifosi di un ottimo 2019 - esordisce in sala stampa il presidente Massimo Secondo - una vittoria maturata con una grandissima prestazione, di gran lunga la miglior partita dell'anno sfoderata in casa della capolista. Non posso che dire di essere estremamente soddisfatto. Credo sia la prima volta che chiudiamo un anno solare in testa alla classifica. Sapevamo che avremmo incontrato la capolista, ma abbiamo dimostrato sin dall'inizio che avremmo voluto vincerla. Abbiamo legittimato la vittoria dopo il gol straordinario di Morra con altre due occasioni clamorose. Non siamo riusciti a rendere più rotondo il vantaggio, ma ci sarebbe stato".