Pres Pro Vercelli: "Non è pensabile rinviare gare così. 3 settimane folli"

Fonte: TuttoC.com

Una partita equilibrata quella odierna tra Pro Vercelli e Juventus U23, ma decisa da un eurogol del bianconero Beltrame: "L’analisi di oggi è piuttosto semplice - evidenzia in sala stampa il presidente Massimo Secondo - abbiamo avuto occasioni, meritavamo un pari, invece siamo stati sconfitti. Abbiamo preso il palo, mentre loro l’incrocio. Il loro portiere ha fatto una grande parata su Della Morte e siamo stati sfortunati sulle ultime palle".

L'intervento del numero uno delle Bianche Casacche vira duramente sul rinvio del match: "Credo si debbano comunque trovare delle soluzioni diverse, è capitato a noi stavolta ma credo valga per tutti: io capisco le Nazionali, ma non è pensabile che si rinviino delle partite cosi. Abbiamo tre settimane folli in vista, giocando mercoledì-domenica-mercoledì-domenica tra campionato e coppa: in questo modo il campionato è falsato. Bisognava recuperarla in un'altra data, avremmo potuto perdere 3-0 anche in un'altra data. Se bisogna spostare la partita per la Nazionale bisogna non penalizzare una situazione come la nostra o di altre squadre: non è corretto accavallare le partite. Il mister ha cambiato molto ma non si è visto, abbiamo fatto una partita bellissima e meritavamo un altro risultato. Magari Conte ha delle motivazioni per lamentarsi perché gioca la Champions, io mi lamento perché abbiamo rinviato la partita per la sosta delle Nazionali. Alla prossima sosta capiterà ad un’altra squadra e penso che comunque non sarà giusto e corretto. Noi siamo stati obbligati a recuperarla in un mercoledì che era il giorno più sbagliato in assoluto. Qualcosa paghi per forza. Con l’Arezzo abbiamo fatto 60′ in dieci e abbiamo fatto bene, come oggi. Ma complimenti ai ragazzi e al mister. Ha cambiato 7-8 giocatori rispetto a Siena ma non si è visto e abbiamo fatto 60' di intensità straordinaria. Verso la fine si è vista la stanchezza ma è normale, abbiamo comunque finito in avanti. Al termine del match, negli spogliatoi, ho fatto i complimenti a tutti. Mister compreso. Mi spiace solo perché non affrontiamo tutti ad armi pari, questa partita condizionerà domenica e altre partite".