Pres. Pro Vercelli: "Puntiamo alla salvezza, 23 punti sono buon bottino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i canali ufficiali del club, quando il girone di andata di Serie C è andato in archivio, ha parlato il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo. Che si è così espresso sul percorso dei suoi: "A metà campionato credo che i 23 punti, per una squadra che lotta per la salvezza, siano un buon bottino: non possiamo stare tranquilli perché il campionato è equilibrato e dobbiamo ricominciare il girone di ritorno con lo stesso piglio del girone di andata".