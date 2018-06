Pres. Pro Vercelli: "Saremmo felici di ospitare al Piola la Juventus B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, apre alla possibilità di ospitare la Juventus B: "In Piemonte a oggi ci sono quattro stadi in cui si possa giocare la serie C: ovvero Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria. Come già accaduto in passato noi saremmo ben felici di ospitare al Piola i bianconeri - riporta La Stampa - come Pro Vercelli abbiamo dato la disponibilità alla Juventus di venire a giocare in via Massaua. Mi ricordo la nostra odissea del giocare a Piacenza nella prima promozione in B. Non auguro quel disagio a nessuno: quindi con Torino vicino a Vercelli apriamo ai bianconeri le nostre porte".