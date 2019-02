Pres. Pro Vercelli: "Voglio tutelare l'integrità fisica dei miei calciatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' arrivata la sconfitta ieri per la Pro Vercelli contro il Pisa, nonostante un inizio importante: "La partita l’abbiamo vista tutti, l'analisi tecnica l'ha fatta il mister - ha evidenziato in sala stampa il presidente Massimo Secondo, - io mi limito a pensare cosa fare per tutelare almeno l’integrità fisica dei miei ragazzi al ritorno. L’entrata su Germano direttamente sulla caviglia era durissima e difatti il risultato è stato raggiunto visto che dopo 30' è dovuto uscire. Morra ha la faccia spaccata, avendo preso botte dall'inizio alla fine. Senza parlare degli altri. Questa è la mia preoccupazione. Il Pisa comunque ha fatto il suo, complimenti a loro. Ma per il ritorno voglio tutelare la salute dei miei ragazzi".

"Dopo il primo tempo il risultato di 1-1 era incredibile, poi la sconfitta finale ancora di più per quello che abbiamo creato - ha proseguito il numero uno delle Bianche Casacche. - Nella prima mezz’ora abbiamo fatto bene e devo dire anche all'inizio della ripresa. Se non lo dice nessuno, lo dico: all’ultimo minuto c’era un rigore clamoroso e ne ho visto un altro meno clamoroso nel corso del secondo tempo. Il Pisa è una squadra molto forte, quindi non possiamo concedergli Germano fuori per infortunio dopo 30' e Morra in quelle condizioni lì, visto che la vicenda è andata avanti tutta la partita. E neppure un rigore su Crescenzi mentre stava calciando. Magari è solo il mio punto di vista, ma l’ho vista così".