vedi letture

Pres. Ravenna: "Bologna punto di riferimento. Cessione? Siamo abituati a condividere"

Il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli ha parlato della possibilità che il Bologna vada a giocare al Benelli durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara dicendosi pronto ad accogliere a braccia aperte la squadra di Saputo: “Non vi nascondo che sarei orgoglioso di questa opportunità per la città di Ravenna, il Bologna rappresenterebbe un indotto straordinario per tutto il nostro territorio. Da un lato potremmo vivere una parentesi calcistica affascinante, dall’altro sarebbe estremamente utile per il movimento calcistico, economico, turistico. - continua Brunelli come riporta Il Corriere dello Sport – Per noi il Bologna è sempre stato un punto di riferimento, ci sono rapporti di collaborazione che potrebbero diventare ancora più importanti. Se Saputo mi chiedesse il club? Mi consenta di non risponderle a botta calda, anche perché io non sono il padrone delle ferriere. E poi noi siamo abituati a condividere”.