© foto di Alessandro Brunelli

Alessandro Brunelli, presidente del Ravenna, entra nel direttivo di Lega Pro. Il numero uno dei giallorossi, come riportato dal sito ufficiale, ha dichiarato: “La chiamata del presidente Ghirelli mi ha fatto molto piacere, non tanto a titolo personale, ma quanto per la società e la città di Ravenna. E’ un grande riconoscimento al lavoro fatto in questi anni da tutti i componenti della società perché torniamo ad essere parte attiva del calcio che conta. Stiamo facendo vedere che esiste un modello alternativo a quello classico che conosciamo nel calcio, che funziona e che può essere portato come esempio, ed è proprio questa esperienza che cercheremo di portare nel Direttivo”.