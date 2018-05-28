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Serie C

Pres. Reggina: "Sarebbe folle affermare che non voglia andare in B"

28.05.2018 23:35 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 1963 volte
© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Ampia intervista quella rilasciata a Gazzetta del Sud dal presidente della Reggina, Mimmo Praticò. Questo uno stralcio così come riportato da tuttoreggina: "Il nostro obiettivo è quello di operare bene in un calcio sostenibile. Dovremo agire sempre con la massima accortezza. In C si vivono momenti difficili, ma questo non significa che non si può pensare in grande, ma alla fine è il campo a dare i verdetti. Ambizioni? Mi fa arrabbiare chi dice che la società non ha ambizioni e non pensa a campionati entusiasmanti. Sarebbe folle affermare che io non voglia andare in Serie B. Non voglio bleffare ai tifosi, la B la voglio anche io, ma come si fa a prometterla? Molto spesso ci sono società che fanno spese folli e ottengono risultati zero. La futura rosa? Ho già detto in altre occasioni che il desiderio è quello di costruire una squadra solida e che attiri i tifosi, il solito misto di gioventù e saggezza. Il centro sportivo Sant'Agata? Noi stiamo allestendo la squadra. Speriamo si possa allenare... Non partecipiamo ad aste. Società? Non mi sento abbandonato, sono un pò deluso.La società ha perso qualche pezzo durante il suo cammino. Adesso c'è anche il conforto degli amici De Caridi e Simonetta".
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