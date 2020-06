Pres. Renate: "Gravina ha dimostrato coi fatti di saper aiutare anche le piccole realtà"

Il più piccolo paese della Serie C, ma con grandi ambizioni: perché non sempre conta il numero di abitanti e di tifosi, anche la programmazione fa la sua parte. Come ha confermato, dalle colonne di Tuttosport, il presidente del Renate Luigi Spreafico: "Il calcio è un hobby, guai se non si potesse sognare. I playoff sono una opportunità che va colta al volo, giocando a porte chiuse noi che siamo la più piccola realtà della Lega Pro, qualche vantaggio l'avremo sicuramente, volete mettere andare a Bari ed avere 20mila tifosi che possono spingere i pugliesi, quando invece senza pubblico sarà solo chi va in campo a giocarsi il risultato. Possiamo solo dire grazie al presidente Gabriele Gravina, che ha dimostrato, coi fatti, cosa significa saper dare una grossa mano non solo a realtà di grande importanza come, giustamente, sono i club di Serie A, e a scendere di Serie B, ma capire le difficoltà che la Lega Pro da anni vive, e questo aiuto è senza dubbio significativo. Cinque milioni di euro per le nostre 60 squadre, oltre 80mila euro per società, una grande dimostrazione nei confronti dei club di Serie C, che finalmente vengono considerati come giustamente meritano. È giusto tornare in campo, non si può solo chiedere, bisogna anche saper dare, senza creare problemi, chi non accetta le regole allora non deve più far parte del nostro mondo. Noi come Renate abbiamo subito creato tutti i presupposti per rispettare i protocolli sanitari e farci trovare pronti ai playoff".