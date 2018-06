Pres. Rieti: "Parlato via? Non condivido la sua decisione"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Riccardo Curci, presidente del Rieti, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha così commentato la decisione di Carmine Parlato di non proseguire sulla panchina del club laziale: "Con estremo rammarico, seppur comprendendo, ma non condividendo la decisione unilaterale maturata Carmine Parlato, la società Fc Rieti 1936, nella persona del presidente Riccardo Curci augura all’uomo ancor prima che tecnico le migliori fortune sia umano, che professionali, ringraziandolo per il contributo fattivo mostrato in campo e fuori nel corso dell’ultima stagione".