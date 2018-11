Pres Rimini: "Stiamo seguendo un ex giocatore di Serie A"

Giorgio Grassi, presidente del Rimini, è intervenuto ai microfoni di Icaro Sport, durante la festa del Club Tre Moschettieri, lanciando una bomba di mercato: "Stiamo seguendo un ex giocatore di Serie A, ma dobbiamo vedere se sarà in grado di reggere i ritmi della C, dove i giocatori sono molto bastardi che menano e basta. Lui è molto tecnico, se riesce a saltarli facendo corsa a ostacoli forse può essere il giocatore per noi. Non dirò chi è ma è importante. Abbiamo già firmato un precontratto, ma tutto dipenderà se sarà in grado di giocare".