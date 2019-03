Pres Rimini: "Tamai non più utile alla squadra, Petrone ha chiavi futuro"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Angelo Palmas

Lungo intervento di Giorgio Grassi, presidente del Rimini, nel corso della presentazione del neotecnico Mario Petrone. Il numero uno biancorosso ha cominciato chiedendo scusa, per poi parlare del futuro del club e del ruolo di Tamai, di Ricchiuti e dello stesso Petrone: "Voglio chiedere scusa al Ravenna, al presidente Brunelli, allo staff e ai giocatori, non abbiamo dimostrato di saper perdere e non abbiamo fatto una grande figura. Quando la partita finisce bisogna abbracciarsi in campo, non si risolvono i problemi con le scaramucce. I cambi di allenatore sono sempre traumatici, ma io non ho nulla da rimproverare ai precedenti tre. Ma quando si arriva al quarto bisogna riflettere seriamente perché significa che qualcosa non ha funzionato. Io non ho mai parlato di moduli coi miei allenatori e non ne ho mai mandati via perché non utilizzavano un certo modulo".

"Ho letto quello che ha dichiarato Tamai ("Spettacolo indegno chiediamo scusa ai tifosi. Ci prendiamo le nostre responsabilità soprattutto io, ndr"). Nel nostro paese nessuno lascia mai la poltrona mentre Pietro si è assunto la responsabilità e mi ha chiesto di fatto come continuare. Ho ritenuto che Pietro in questo momento non fosse più di alcuna utilità per la squadra. L'ho esonerato? No. E non si è dimesso, seguirà altre cose per la società, farà scouting, è un dipendente mio con un altro tipo di incarico".

"A Petrone ho dato in esclusiva le chiavi del nostro futuro. Lui è il verbo, la parola, il potere, l'autorità. Se mi accorgerò che qualcuno si metterà di traverso, sarà fuori in un nanosecondo a calci nel culo. Di errori ne abbiamo fatti tanti, ma non pensiamo che ho sbagliato tutto io".

"Ricchiuti? E' un tesserato de La Fiorita e quello che fa per noi, lo fa solo per passione".