Pres Robur: "Non servono nuove regole, basta fare rispettare le attuali"

Fonte: tuttoc.com

Anna Durio, presidente della Robur Siena, intervistata da Tuttosport, è tornata sulla difficile estate del club bianconero: "La situazione di incertezza ha condizionato la squadra. Che fare affinché questo bailamme non si verifichi più? Semplice, fare rispettare quelle regole che già ci sono. Non ne servono di nuove. Inutile fare delle leggi se poi c'è chi fa come se non ci fossero. Inoltre le fideiussioni devono essere bancarie o fornite da istituti di comprovata solidità. E dovrebbero coprire le spese di tutta una stagione agonistica. Infine, molto pragmaticamente, dico: per guidare un club bisogna avere i soldi, altrimenti non si può fare".

"Noi ora abbiamo raggiunto un buon livello. Poche realtà, anche in Serie B, sono strutturate come noi, ma si può sempre migliorare e cercare di arrivare al livello successivo. Non abbiamo la potenza economica di altre realtà, ma il percorso di crescita che stiamo facendo è basato su un'attenta programmazione, sul rispetto dei ruoli e sull'unione d'intenti di tutte le componenti. Quest'anno finirà il nostro primo ciclo da dirigenti: dovremo ripartire da qui, alzando l'asticella".