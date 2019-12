© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi in conferenza stampa, smentisce in conferenza stampa, le voci su un possibile approdo a Catania: "Io non sto trattando il Catania, non so più come dirlo, mi sono rotto le scatole. Serve rispetto perché io sono concentrato sulla salvezza della Leonzio e sono incavolato per i risultati visto che volefo fare i play off. - continua Leonardi – A quanto pare ho sbagliato le scelte, ma se vedere il curriculum dei giocatori e gli stipendi questa è la squadra che è costata di più”.