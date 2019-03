Fonte: TuttoC.com

E' tornato nuovamente a parlare, attraverso le telecamere di Vera TV, il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli, che, come riferisce anche il sito gazzettarossoblu.it, ha ribadito certi concetti in merito all'esonero di mister Roselli: "L’esonero di Roselli è una decisione che covavo da tempo, la sconfitta di Trieste è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci avevo pensato già dopo il 4-1 subito in casa col Vicenza. Scegliere lui è stato il male minore, perché già conosce la squadra. Spero che in queste ultime giornate possa dare fiducia e coraggio alla squadra, perché il nostro obiettivo resta quello di centrare i playoff".