La Sambenedettese si avvicina ai playoff di Serie C con le incertezze sul futuro societario, considerato che il patron Franco Fedeli ha più volte dato segnali di non essere convinto di continuare alla guida del club. Ne ha parlato oggi a Vera TV: “Dopo i playoff deciderò, per ora non c’è nulla di concreto e mi dispiace che vengano scritte notizie riguardanti trattative inesistenti. Entro il 16 giugno c’è da presentare la fideiussione per l’iscrizione, vedremo chi la farà. Di certo se io rimarrò proprietario della Sambenedettese costruirò una squadra più giovane perché gli introiti sono pochi e non si possono spendere tutti i soldi che ho speso in questi anni”.