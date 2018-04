Pres. Samb: "Mi aspettavo qualcosa di più dall'assemblea di oggi"

Nella giornata odierna vi è stata in quel di Roma, un'assemblea informale tra i presidenti di Serie C. A commentare la riunione, ci ha pensato il patron della Sambenedettese, Franco Fedeli. Queste le sue parole così come riportato da gazzettarossoblu.it: "Si è discusso di vari argomenti, in tutto eravamo una quarantina di presidenti. Gravina ha parlato dei contributi prossimi e di promesse, ma nulla che riguardi quest’anno. Una cosa giusta, però, l’ha detta: 'se alcuni presidenti sforano il budget di spesa poi non si può chiedere chissà cosa alla Lega'. Io, quando ho preso la parola, ho parlato dei costi e, tra le altre cose, mi sono soffermato sul discorso del 15% dell’incasso delle partite che viene devoluto alla società ospitata: squadre come noi o il Renate hanno seguiti completamente diversi, con anche costi di gestione per gli stadi che sono ben differenti. Delle partite da giocare soltanto alla domenica non se ne è discusso, non era nel programma. Di certo mi aspettavo qualcosa di più da questa riunione: è stata la prima volta per me in incontri del genere, ma ho visto che alla fine c’è poca sostanza e ognuno tira acqua al suo mulino".