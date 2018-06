Pres Samb: "No di Zeman. Modica? Potrebbe essere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Non c’è stato l’incontro, Zeman ha fatto sapere al direttore generale Andrea Gianni che non sarebbe stata sua intenzione scendere di categoria. Andiamo avanti". Così Franco Fedeli, patron della Sambenedettese, ai microfoni di gazzettarossoblu.it. L'alternativa più probabile sembra ora essere quella di Giacomo Modica per la panchina. Lo stesso Fedeli a tal proposito ha dichiarato: "Modica? Potrebbe essere lui, lo vedrà Andrea. Anche Zeman ce ne ha parlato bene".