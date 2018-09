Franco Fedeli, numero uno della Sambenedettese, commenta al Corriere Adriatico il campionato che verrà: "È un bel calendario che ci mette di fronte a belle squadre. Dovremo confrontarci prima o poi contro tutte le avversarie e il fatto che le cosiddette big ce le troveremo di fronte non prima di fine ottobre, significa che al momento opportuno saremo in forma per giocare queste partite. Le favorite? La Ternana, come sento dire da più parti, ma anche il Vicenza, la Feralpisalò, il Monza e insieme a loro metto anche la Samb. Comunque la qualità delle squadre inserite nel nostro girone mi fa dire senza esitazioni che sarà davvero un bel campionato. Noi siamo convinti di poter dire la nostra senza farci condizionare da questo o quello, perché così facendo non vale nemmeno la pena di partecipare. Ad esempio, se pensiamo che il Monza ora l’ha preso Berlusconi e rinunciamo a lottare, non andremo mai molto lontano, ma questo è un modo di pensare che non ci appartiene".