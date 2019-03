Fonte: TuttoC.com

Ai microfoni di TuttoSamb.it il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli rinnova la propria fiducia al tecnico Roselli: “A me piacerebbe vedere il più possibile in campo i giovani, sono il nostro futuro. Gente come Di Massimo, Rocchi e anche lo stesso Bove stanno dimostrando di poter dare qualcosa di importante alla Samb, ogni volta che entrano succede qualcosa di positivo. Roselli sbaglia a far sempre di testa sua, ma non è vero che la panchina è a rischio. A meno di disastri clamorosi continueremo con lui fino alla fine, cambiare ora non avrebbe senso visto che ha fatto anche cose buone nel suo percorso"