Pres. Sambenedettese: "Accordo chiuso in anticipo per poter disputare i playoff"

Il neo presidente della Sambenedettese Domenico Serafino ha parlato ai canali ufficiali del club: "Agli inizi degli anni '80 ricordo un Ballarin gremito: mi colpì moltissimo lo spettacolo del tifo. Poi due anni fa dall'Argentina ho seguito i playoff contro il Cosenza e ho rivissuto le stesse sensazioni passate. La mia passione per il calcio e il desiderio di tornare in Italia dopo venti anni trascorsi in Argentina, hanno preso forma con l'acquisizione della Samb: già lo scorso inverno mi aveva stuzzicato l'idea leggendo delle dichiarazioni di Fedeli; poi in aprile abbiamo avuto un breve colloquio e abbiamo trovato un accordo. Ho voluto chiudere l'accordo prima del tempo stabilito perché ho voluto dare la possibilità a questa squadra di giocarsi i playoff conquistati sul campo. Non amo fare proclami e non faccio promesse: abbiamo bisogno di programmazione e il primo tassello è quello di creare un quartier generale del club dove la prima squadra può allenarsi e stare insieme; sarà importante creare talenti in casa puntando sul settore giovanile che ha bisogno di strutture e di lavorare con continuità".