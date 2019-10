Pres. Sambenedettese: "Altro portiere? Inutile puntare sugli scarti altrui"

Come riferisce tuttosamb.it, nel post gara del match contro il Vicenza, in casa Sambenedettese ha tenuto banco la questione legata ai portieri rossoblù, rei di non essere ancora al top, e alla possibilità di un nuovo innesto tra i pali. Possibilità fatta immediatamente tramontare dal presidente Franco Fedeli: "Che senso avrebbe andare a prendere un portiere svincolato a questo punto della stagione? Secondo sarebbe utile puntare sugli scarti degli altri? Io ho seri dubbi in merito, anche perché la speranza di tutti è che Santurro prima o poi la finisca di commettere ingenuità”.