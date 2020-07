Pres. Sambenedettese: "Fusco confermato ds. Maxi Lopez? Invenzione che ci danneggia"

Ospite di Riviera Oggi il presidente della Sambenedettese Domenico Serafino ha parlato del futuro della panchina della prima squadra così come della direzione sportiva: “Sono intenzionato a confermare Montero, mercoledì avrò con lui l’incontro definitivo che mi auguro positivo. Come direttore sportivo è invece ufficiale la conferma di Pietro Fusco con il quale sto trovando il feeling giusto”.

Poi il numero uno dei marchigiani ha annunciato il primo colpo della sua gestione, che dovrebbe essere Santiago Chacón dal Bangor City: “È un fantasista argentino di valore che sarà utile ai nostri colori. È già in città per le visite mediche ma sarebbe preferibile aspettare l’ufficialità, cioè la firma perché, fino a quel momento, nulla è definitivo e pubblicizzarlo prima qualche problema potrebbe crearlo”.

Infine Serafino commenta le voci che vorrebbero un contatto fra lui e Maxi Lopez, attaccante ex Barcellona e Milan, oggi al Crotone: “Ma come è possibile che io debba leggere che ho contattato un calciatore così importante. Una pura invenzione che crea illusioni danneggiando me e, di più, la Sambenedettese. In questo momento mi trovo a Milano per trovare soluzioni tecniche utili alla squadra e alla società e la ‘non notizia’ mi ha creato difficoltà”.