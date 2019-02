Show in sala stampa per Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, al termine della sconfitta casalinga contro il Ravenna: "Mi sono rotto le scatole. Volevo dare le dimissioni: non posso stare male per la Sambenedettese. Ho detto: ragazzi, vi do una chance, io rimango se voi fate risultato a Imola, altrimenti me ne vado". Il numero uno rossoblù ne ha per tutti i suoi: "E' entrato in campo il centravanti nostro? Con due ali, in casa, un centravanti doveva spaccare la porta, ma si è dimenticato di entrare in campo e questi sono i risultati. Poi c'è un centrocampo molto lento, molto falloso; Rapisarda non è più quello di una volta, ha finito la benzina e non salta più l'uomo. Poi togli Di Massimo e metti Ilari? Bel cambio! A Pegorin ho detto che ha fatto ancora mezza papera: mettiti gli occhiali quando vai in campo. Io faccio una fatica enorme a restare in sella a questa squadra. Non si possono accettare queste prestazioni incolori", le sue parole riportare da Tuttoc.com.