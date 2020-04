Pres. Sicula Leonzio: "La cassa integrazione non risolve totalmente il nodo stipendi"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, che ha detto la sua sull'ipotesi della cassa integrazione in Serie C: "Una proposta giusta che serve per dare una mano alle società, ma riguarda soltanto due mesi rispetto ai quattro che devono percepire i giocatori. Si agevolano le società, è una buona misura in questi momenti difficili, ma non risolve purtroppo, totalmente il problema. Sarà fondamentale capire le modalità e, in questo senso, aspettiamo di capire quali saranno. Mi preme sottolineare in questo momento l'ottimo lavoro svolto da tutti i colleghi delle squadre di Lega Pro e segnatamente, dal presidente Francesco Ghirelli, il quale mette in campo molta passione e grinta per tutelare società e giocatori".