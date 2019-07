Pres. Sicula Leonzio: "Obiettivo salvezza. Dentro e fuori il campo"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

A margine della presentazione del nuovo tecnico Vito Grieco il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Non abbiamo mai smesso di lavorare. La scelta dell'allenatore è stata ponderata, prima di tutto siamo andati sull'uomo, poi anche il lavoro che ha svolto l'anno scorso. Mi auguro che insieme faremo un percorso importante, gettando le basi per un campionato alla Leonzio. Sarà difficile sotto il punto di vista del blasone delle squadre, perché poi sul campo si gioca 11 contro 11. Per la Leonzio sarà un prestigio ricevere il Bari e altre società che hanno fatto il calcio italiano. E' questa la cosa più bella di questa stagione. Sarà il nostro terzo anno di Serie C e lo faremo festeggiando i 110 anni di storia (oltre che i 7 anni di Leonardi). Sappiamo che gli anni passano, ma la storia resta. Quest'anno ci saranno tante iniziative e presenteremo anche il logo nuovo, così come la nuova maglia. Sarà diversa, ci sarà un restyling, ma non voglio svelare tante cose. La Leonzio oggi è la terza forza della Sicilia: questo significa che non si sono iscritte squadre come Palermo e Siracusa. Devo fare capire ai miei tifosi che quello che si sta facendo non è nulla di scontato. Mi auguro che quest'anno, a prescindere dai risultati che mi auguro siano più tranquilli e trasparenti, l'impronta sia di trovare l'uomo e non l'allenatore o il giocatore. La società non si ferma mai, infatti stiamo facendo lavori continui allo stadio. Mi auguro una stagione di soddisfazione e di tranquillità".

"Ho chiesto all'allenatore un obiettivo? Il discorso è la salvezza dentro e fuori il rettangolo di gioco. La salvezza in Serie C deve essere a 360 gradi, quindi anche da un punto di vista finanziario. Non esiste la sostenibilità nel calcio, si vive di sponsor e apporti personali. Non certo di tifosi: io i tifosi li voglio per avere il dodicesimo uomo in campo, non per pagarmi gli stipendi. Non si vive di incassi e di merchandising. L'appartenenza è un giusto premio a un presidente che investe, senza illudere nessuno. Si è investito tanto sul territorio e sulle strutture".