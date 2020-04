Pres. Sicula Leonzio: "Siamo in piena regola: mai trovato scuse per non pagare"

Dalle colonne de La Sicilia è intervenuto il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi: "Dispiace leggere note a volte provocatorie come quelle di Tommasi e Calcagno. Il problema economico c'è, non lo nascondiamo di certo, ma non bisogna generalizzare. La Sicula Leonzio ha sempre rispettato normative, regolamenti e stipendi. Siamo in piena regola e non abbiamo mai trovato scuse per non pagare".