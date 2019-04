Pres. Siracusa: "Con la salvezza garantisco l'iscrizione alla prossima C"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

“Il cambiamento delle regole a quattro giornate dalla fine può avvenire solo in Italia". Parola di Giovanni Alì, presidente del Siracusa che ha parlato della situazione del club a Tribuna C: "In ogni caso non voglio alibi, so soltanto che una tra Rieti e Bisceglie deve stare sotto di noi in classifica perché voglio la salvezza diretta. Futuro? Garantisco che se arriverà la salvezza sul campo il Siracusa sarà iscritto al prossimo campionato di Serie C”.