Nella serata di lunedì è arrivato un deferimento in casa Siracusa che potrebbe comportare una penalizzazione: "Nei prossimi giorni ci incontreremo con l'avvocato Grassani per definire la nostra memoria difensiva che presenteremo al tribunale federale - ha spiegato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport il presidente Giovanni Alì - però non nascondo che la possibilità di subire una penalizzazione sia concreta. Io comunque non mollo". Le soddisfazioni sul campo latitano con la squadra a ridosso della zona playout, anche se con 13 punti di distacco dalla Paganese, e sei sconfitte sconfitte nelle ultime otto giornate: "Sono amareggiato perché abbiamo un budget di una grossa squadra, però la classifica ci vede nei bassifondi. Nella partita contro il Francavilla non ho visto determinazione da parte dei miei giocatori, mi hanno deluso e sono convinto che ci sia qualcosa che non funzioni nello spogliatoio, in settimana mi confronterò con loro".