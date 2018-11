Pres. Siracusa: "Mister Pazienza mi ha conquistato subito"

Giovanni Alì, presidente del Siracusa, ha analizzato così il cambio in panchina degli aretusei nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Pazienza: "Dopo le dimissioni di mister Pagana, accettate dalla società, abbiamo scelto mister Pazienza. Ho avuto modo di parlare con lui giovedì, mi ha convinto subito: ha un carattere forte e questo mi incoraggia. La decisione è stata abbastanza veloce, mi ha conquistato subito. Un'altra grossa novità è l'entrata della signora Costanza Castello in società nel ruolo di vicepresidente per darmi una mano nell'avvicinamento alla città".