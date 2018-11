Giovanni Alì, presidente del Siracusa, è intervenuto in tv proiettandosi già al mercato che verrà, come raccolto dai colleghi de ilsiracusano.com: "Il budget del Siracusa non è stato impostato per la salvezza. Pensavo di fare un campionato per togliermi qualche soddisfazione. Spero in un torneo più tranquillo e sono fiducioso. Il taglio degli over? Spero di sì, ma non dipende da me ma dai calciatori. Spero che Franco sia presto a disposizione".