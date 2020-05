Pres. SudTirol: "Favorevole ai playoff. Se ci sarà la possibilità ok al format a 28"

Walter Baumgartner, presidente del SudTirol, ha commentato l’esito dell’assemblea di Lega Pro svoltasi ieri attraverso le colonne del Corriere dell’Alto Adige: “Io ho votato a favore per le tre promozioni delle tre capoliste e per il blocco di retrocessioni e ripescaggi mentre per quanto concerne la quarta da far salire sono per i playoff. Voglio chiarire che se ci sarà la possibilità, per quanto mi riguarda, i playoff dovranno essere quelli consueti con 28 formazioni al via. Qualcuno ha proposto anche altre varianti tipo che a disputarli possono essere solo le seconde oppure seconda e terza di ogni girone più le due migliori quarte. Su questo punto comunque non è stata presa alcuna decisione dall’assemblea, nel senso che vedremo nei prossimi giorni se, vista la mancanza di una vera maggioranza, presenteremo al consiglio federale la proposta che ha di fatto avuto più voti oppure si prenderanno altre strade”.