Pres. SudTirol: "Impossibile sapere come finirà questo campionato"

Walter Baumgartner, presidente del SudTirol e consigliere federale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Buongiorno Reggina in merito ai temi del Consiglio Federale in programma questo pomeriggio: "Difficile capire per quanto tempo durerà questa situazione. Siamo in emergenza e bisogna rispettare le scelte delle autorità politiche, da parte nostra possiamo organizzarci e cercare di tirare fuori il meglio da questo periodo. Giocare a porte chiuse non piace a nessuno perché il calcio senza pubblico non è calcio. Abbiamo visto le ultime partite in tv, sembrava di assistere agli allenamenti. Lo sport è partecipazione e giocare senza tifosi fa venire meno il senso di tutto questo. Quali gli scenari per il finale di stagione? Siamo in uno stato di emergenza, quindi dobbiamo vedere quali saranno gli effetti delle decisioni del governo. Il 3 aprile ne sapremo di più e ogni Lega vedrà come concludere il campionato. Al momento non sappiamo nemmeno cosa succederà dopo il 3 aprile, se tutto va bene continuerà la stagione ma adesso è difficile fare previsioni. Quello che conta è che, fino a quella data, tutte le decisioni siano condivise, poi ogni lega dovrà analizzare la situazione perché alcuni tornei prevedono degli spareggi. Restringere le partecipanti ai playoff di Serie C? Vedremo..."