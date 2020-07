Pres. SudTirol: "Pagati i soliti errori. A noi gol come quelli della Triestina non capitano mai"

Walter Baumgartner, presidente del SudTirol, ha commentato l'eliminazione della sua squadra dai playoff promozione per mano della Triestina attraverso le colonne del Corriere dell'Alto Adige: "Purtroppo è successo non possiamo tornare indietro, siamo molto delusi. Il pensiero di arrivare fino in fondo? Non è la prima volta che pensavamo una cosa del genere però come in passato, è accaduta la stessa cosa: che nel momento decisivo commettiamo degli errori che ci risultano fatali ed è su questo in particolare che dovremo lavorare in futuro: dobbiamo diventare più cinici sotto porta, poi è chiaro che guardando il gol che ha fatto la Triestina, a noi cose di quel tipo non succedono: di fatto comunque le occasione le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Chiaro poi che nei playoff si incontrano spesso squadre, che sanno come affrontare queste partite, anche se pure noi nel frattempo i giocatori esperti li abbiamo presi. Adesso tutto questo appartiene al passato, pensiamo a migliorare e ragionare per il futuro per evitare che anche nelle prossime stagioni succedano queste cose".