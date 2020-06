Pres. Teramo: "Attesa snervante per la questione stadio. Sto perdendo fiducia"

Intervenuto davanti alle telecamere di Rete8, il presidente del Teramo Franco Iachini ha a lungo parlato anche della questione stadio: "E' passato già un anno dal famoso pre accordo del 9 giugno scorso, e a oggi siamo ancora in una fase di incertezza. Sono stati fatti indubbiamente una serie di passi significativi, l'amministrazione comunale ha chiesto al vecchio concessionario della documentazione, che stiamo però aspettando da tre settimane: quest'attesa sta diventando snervante, e adesso credo che i miei legali qualcosa dovranno fare. Speriamo che in questa settimana ci sia qualche novità importante, stiamo arrivando a una situazione ridicola, posso solo definirla così, perché un'amministrazione che non riesce a far sentire il suo peso un po' mi spaventa: il sindaco mi rassicura che le cose si chiariranno velocemente , io confido in lui, anche perché stiamo aspettando dal comune anche altre risposte, tra le quali quella dello stadio di Acquaviva. Ma anche in questo caso è più di un anno che attendiamo il bando, ci sono dei ritardi che fanno perdere un po' la fiducia. Se sono arrabbiato? Credo di averne diritto. Quando ho deciso di entrare nel calcio ho subito chiesto di fare questa operazione, perché lo stadio doveva essere una programmazione futura che ci portasse introiti che bilanciavano in parte le spese cui ci obbliga il calcio, e io immediatamente ho messo dentro quasi due milioni di euro, fermando però l'investimento, che rischio anche di perdere se la concessione verrà ritirata. Chiaro che così non faccio altri investimenti, non si può fare l'imprenditore sapendo che ci sono tempi così assurdi. In un periodo di forte crisi come quello che stiamo affrontando, queste cose lasciano il segno, sono amareggiato, scoraggiato. L'amministrazione è una terza parte, ha chiesto al vecchio concessionario di mostrare dei requisiti da trasferire a noi, semplicemente il dimostrare che certi investimenti siano stati fatti nel corso del tempo: se ci sono, la concessione è in regola, basta poco per vederlo e trasferirla".