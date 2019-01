© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Luciano Campitelli, presidente del Teramo, lancia un allarme sul futuro biancorosso dalle colonne de Il Messaggero Abruzzo: "Spero che in società possa entrare qualcuno a cui piaccia il calcio, perché da solo non riesco più a portare avanti tutto questo. Io ci sarò ancora se la mia mano potrà servire, ma non ci può essere futuro per il Teramo se non arriveranno altre persone a dare una mano. Se ci sono nuovi soci all’orizzonte? Magari, io sono anche disposto a regalarla questa società. Chiaro però che se non dovessimo trovare soci locali, non è escluso entrino soci non abruzzesi".