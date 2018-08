Pres. Teramo: "Il tesseramento di Vitale dipende dalle uscite"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Torna a parlare, in casa Teramo, il presidente Luciano Campitelli, che traccia il punto della situazione anche in chiave mercato:

"E' presto per dare giudizi sul valore della squadra. Venerdì chiude il mercato: noi dobbiamo definire le uscite di Amadio e Ferretti, potrebbe arrivare Fiordaliso come terzino e in quel caso Ventola verrebbe spostato a centrocampo, altrimenti se ci saranno altre opportunità di scambi le valuteremo. Abbiamo le idee ben chiare: ci sono giocatori doppi per ogni ruolo. Il tesseramento di Vitale dipende dalle uscite, se queste ci saranno per noi può essere un elemento importante: ha un piede magnifico e ci darebbe quella esperienza in più che forse ci serve".