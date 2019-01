© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Luciano Campitelli, presidente del Teramo, ha presentato così il nuovo acquisto Saveriano Infantino: "Volevamo portarlo qui già qualche anno fa, per noi è un calciatore importantissimo e la piazza se lo merita, è un vero centravanti, forse come non abbiamo avuto nelle ultime stagioni. La società ha fatto un sacrificio notevole per fargli indossare questa maglia, sinceramente non pensavamo di riuscirci. La cena di ieri sera è stata risolutiva, lo accogliamo a braccia aperte, sono davvero felice dell’esito positivo della trattativa. Ha la maturità giusta per donarci quelle soddisfazioni che i nostri tifosi meritano", riporta il sito ufficiale biancorosso.