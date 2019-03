© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Rete8 ha parlato il presidente del Teramo Luciano Campitelli: "Dobbiamo essere tranquilli altrimenti andiamo in difficoltà. Mentalmente la squadra non si rende conto che sta sotto, e deve mettere tanto cuore e impegno per recuperare quei 3/4 punti: manca il carattere, abbiamo giocatori con poca cazzimma, ma questo difetti devono passare il prima possibile. Ci aspettano gli scontri salvezza contro Giana Erminio e Renate, tutti dobbiamo mettere le asce al proprio posto, e tifare tutti insieme Teramo, poi a fine anno penseremo al resto, le contestazioni non servono: le squadre che lottano come noi per la salvezza, se anche retrocedono, non hanno problemi, non hanno pubblico e non hanno pressioni, a differenza nostra e del Rimini. A ogni modo dobbiamo cacciare le palle, ci dobbiamo credere, la squadra, rispetto alle precedenti, è la più forte che abbiamo avuto, almeno sulla carta: ed è vero che Maurizi ha già la conferma in tasca per il prossimo anno, la media punti nostra è migliorata dagli anni scorsi".