Pres. Teramo: "Palladini ha risolto il contratto, è stato un gran signore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Teramo e Ottavio Palladini si dicono addio, ai microfoni di Vera TV il presidente degli abruzzesi Luciano Campitelli commenta l'esonero del tecnico: "I punti sotto la gestione Palladini sono stati pochi e ci voleva un tecnico che già conoscesse ambiente e giocatori. Un nuovo allenatore in una settimana non avrebbe potuto conoscere tutta la rosa e per questo abbiamo deciso di riprendere chi già era stato con loro. Asta era il primo allenatore, ma ha scelto altro per il suo futuro: si era già impegnato in Tv e aveva dato disponibilità al Torino come osservatore e non ha voluto rompere gli equilibri che sta ritrovando. Palladini? Non ha fatto bene, ma è stato un gran signore, si è dimesso ed ha rescisso: non ci sono persone del suo livello in questo mondo malato".