Pres. Teramo: "Per il futuro aspettiamo la riunione di domani. Ma la squadra si svegli"

Un Teramo ben al di sotto di quelle che erano le ambizioni iniziali, un Teramo che non è affatto piaciuto al presidente Franco Iachini. Che, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha così parlato a margine della gara persa contro la Virtus Francavilla: "Sono veramente deluso dell'atteggiamento della squadra, è una delle più brutte prestazioni stagionali. Ritengo che questa squadra abbia bisogno di un urgente cambio di mentalità e non mi riferisco all'aspetto tecnico, se non cambiano atteggiamento al più presto si rischiano di compromettere gli obiettivi prestabiliti. Così non si può andare avanti, è inaccettabile, pur riconoscendo che il loro portiere è stato provvidenziale in diverse circostanze. Futuro? Andare avanti in questo modo penalizza la gente e le società, vedremo cosa verrà stabilito nella riunione di martedì".