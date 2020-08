Pres. Teramo: "Ridimensioneremo ma senza svendere. Cerco qualcuno che condivida il progetto"

Conferenza stampa presso lo stadio 'Bonolis' di Teramo per il presidente Franco Iachini in occasione del primo anniversario della sua presidenza. Sul futuro del club biancorosso ha dichiarato: "Per indole sono fiducioso, spero di continuare a condurre a lungo questo progetto, ma non voglio essere considerato l’unico uomo al comando. Mi piacerebbe, invece, che qualcuno lo condividesse. In vista della prossima stagione dovrò ridimensionare qualcosa, ma non siamo nella fase della svendita, se ci saranno richieste interessanti per qualche calciatore, sarà la dimostrazione che avremo lavorato bene e ce lo auguriamo. Dal punto di vista sportivo mi aspetto il meglio, pur in un campionato che si prospetta essere alla stregua di una B2. Il 4 settembre, infine, disputeremo il test amichevole con il Napoli a Castel di Sangro, purtroppo a porte chiuse".